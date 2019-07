Ondernemershuis in Laren komt nu echt in zicht

De kans is zeer groot dat er in Laren een ondernemershuis komt. Op een braak liggend stuk grond aan de Deventerweg, dus vlakbij het centrum van het dorp, zou een pand moeten verrijzen dat plaats gaat bieden aan zo’n tien ondernemers.

Het gaat vooral om zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers), maar er zitten tussen de belangstellenden ook enkele ondernemers met een paar werknemers.

Bouwkosten

De bouwtekeningen zijn inmiddels de welstandscommissie van de gemeente Lochem gepasseerd, zegt Richard Buitink, voorzitter van belangenorganisatie Wakker Laorne. De eigenaar van de vroegere panden op de betreffende locatie aan de Deventerweg wil het ondernemershuis bouwen en vervolgens weer verhuren aan geïnteresseerde ondernemers, licht Buitink toe. Volgens de voorman van Wakker Laorne worden momenteel de bouwkosten in kaart gebracht. Aan de hand daarvan kan de investeerder zicht krijgen op de te vragen huurtarieven.

Huurtarieven

Volgens Buitink lijkt het geen probleem om het ondernemershuis gevuld te krijgen. Maar veel hangt uiteraard uiteindelijk af van onder meer de hoogte van de huurtarieven. ,,Als de aannemer de kosten op zou drijven, dan is het natuurlijk weer de vraag of de huren nog een beetje te betalen zijn. Dat wordt dus nog even afwachten. Maar normaal gesproken moet het geen probleem zijn. Er zijn natuurlijk niet voor niets verkennende gesprekken geweest om te polsen of er interesse zou zijn voor zo’n ondernemershuis.’’

Jong ondernemerschap

Het plan voor het Larense ondernemershuis moet niet verward worden met de komst van een centrum voor jong ondernemerschap in het oude gemeentehuis van Laren aan de Ampsenseweg, ver buiten het dorp. Dat centrum wordt binnenkort geopend en gaat onderdak bieden aan onder meer startende ondernemers. Voor de ondernemers die hun zinnen hebben gezet op een ondernemershuis in het centrum van het dorp, is het centrum voor jong ondernemerschap geen serieuze optie.

Buitenaf

Ronnie Degen, oud-voorzitter van de Larense ondernemersvereniging, zei een half jaar geleden al in deze krant dat de plek van het oud gemeentehuis niet interessant is. Hij is ook een van de trekkers van het project ondernemershuis. ,,Wij willen midden in het dorp zitten. We willen ook afspraken maken met bijvoorbeeld de plaatselijke horeca’’, zei Degen in december vorig jaar.

Gezamenlijk