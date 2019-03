Onderzoek naar gedrag reeën langs de Vordenseweg om aanrijdingen te voorkomen

Zo worden de sporen van wild vastgelegd en kunnen onderzoekers het gedrag van de dieren analyseren. Ze hopen daarmee op antwoorden om het aantal aanrijdingen te beperken.

De lente staat voor de deur en met name in Gelderland wordt de kans op een wild zwijn, hert en vooral ree op de motorkap een stuk groter. Na de winter komt de natuur op gang en het wild ook. De laatste jaren zijn de winters relatief zacht geweest. De dierenpopulaties zijn gegroeid en het gevolg is dat de dieren meer op pad gaan om te zoeken naar voedsel. En dat is terug te zien in het aantal aanrijdingen met wild.

Stijgend aantal aanrijdingen

Volgens de laatste cijfers van het Verbond van Verzekeraars die gaan tot 2016 stijgt het aantal ongelukken jaarlijks. in 2014 waren er 5750 aanrijdingen. In 2014 6458 en in 2016 7799.

Automobilisten moeten in de groene en uitgestrekte provincie Gelderland op de lange provinciale wegen het beste opletten. in 2016 waren er ruim 4000 aanrijdingen met wild in Gelderland.

De provincie zet allerlei middelen in om ongelukken te voorkomen. Jagers krijgen bijvoorbeeld te opdracht om de groei van populaties reeën en grofwild onder controle te houden door specifieke aantallen dieren af te schieten. Maar langs de provinciale wegen kan ook een zogenaamd virtueel hekwerk worden aangelegd. Dat zijn kastjes die licht en geluid afgeven wanneer er verkeer is.

Sporenbedden

Het is aan onderzoekers van het team Wageningen Environmental Research om uit zoeken welke van de twee maatregelen het beste werkt. ,,Daarom hebben we met het zand sporenbedden aangelegd,’’ zegt onderzoeksleider Edgar van der Grift. ,,We hebben sporenbedden op tracés met of extra afschot of een virtueel netwerk.’’