Ongeval op motorcircuit MC HAMAC Harfsen

Vier bruggen in Lochem tonen zichtbare schade, extra onderzoek nodig: ‘Wel veilig om overheen te rijden’

Vier bruggen in de gemeente Lochem verkeren in dusdanige staat, dat speciaal onderzoek nodig is naar mogelijke veiligheidsrisico’s. De veelgebruikte brug over rivier de Berkel bij de Graaf Ottoweg in Lochem is zelfs in zo’n slechte conditie, dat nog dit jaar wordt gekeken naar mogelijke aanpassingen.

6 oktober