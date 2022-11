Onvrede in Gorssel over plannen voor clustering school en sporthal: ‘Hier zit niemand op te wachten’

Gorsselse buurt geschrok­ken na dodelijk step-ongeluk: ‘Leven is op paar meter van ons huis verloren gegaan’

De 35-jarige vrouw die woensdagavond betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Gorssel is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Zij reed met haar auto een 41-jarige man uit Medemblik op een elektrische step aan. Op de plek des onheils zijn inmiddels bloemen neergelegd door mensen. ,,Erg dat in deze buurt een leven is verloren.”

28 oktober