Ook aan The Afterparty komt een eind

Wat ooit begon als excuus voor het lokale bandje Substitute om te kunnen optreden, groeide uit tot een fenomeen in Harfsen en wijde omgeving: The Afterparty. De officieuze - muzikale - nieuwjaarsreceptie van het dorp Harfsen.

Allerlei bandjes met Harfsense inbreng zorgden elke eerste zaterdag van januari voor een hossende, dampende meute. Eerst in café/zaal Buitenlust en sinds begin 2016 in Dorpshuus Hoeflo. Zaterdag wordt The Afterparty voor de tiende keer gehouden. Onder de naam 'The End', want het is de zwanenzang van het feest. De organisatie trekt de stekker eruit.

'Het is mooi geweest'

Substitute, dat waren zanger/gitarist André Valkeman, zanger/drummer Lars Janssen en zanger/bassist Stefan Groot Hulze. De band bestaat niet meer, maar het drietal vormt nog steeds de organisatie van The Afterparty. De 28-jarige Groot Hulze kijkt in Hoeflo terug op jarenlang volksvermaak. ,,Mooie feesten. Elk jaar weer. Maar het is mooi geweest. Iedereen ging op een gegeven moment zijn eigen weg. Ik ben de enige van ons drieën die nog in Harfsen woont. Het werd steeds moeilijker om samen te komen en het feest in de steigers te zetten. Bij de laatste editie waren we er snel uit: we doen het nog één keer. Mooi moment, het wordt de tiende...''

Substitute wordt voor die speciale gelegenheid nog eenmaal herenigd. Het trio heeft twee keer gerepeteerd om het ritme te pakken te krijgen. ,,Het optreden zal niet vlekkeloos verlopen'', weet Groot Hulze nu al. ,,Maar het hoeft niet perfect te zijn. We gaan er gewoon een mooi feest van maken. Lekker knallen, met foutjes en al. Het dak moet er nog één keer helemaal af gaan.''

Het begon allemaal in 2009. Substitute trad op de eerste zaterdag van januari op in Buitenlust. Toen was het helemaal niet de bedoeling dat de happening een vervolg zou krijgen. Maar het muzikale feestje sloeg zó aan, dat het trio besloot om het jaar erop nog maar een keer op de planken te gaan staan.

Topjaar

Het hoogtepunt? Groot Hulze, zonder aarzelen: ,,De zesde editie (in 2014, red.). Met een optreden van de band Plork en de Aannemers en wat andere bandjes in het voorprogramma. We besloten het feest in Buitenlust te verplaatsen van de kroeg naar de grote zaal. Alles verhuisde mee: de gokkasten, de kapstokken, noem maar op. De zaal werd één grote kroeg. Met dik 300 stamgasten. Gekkenhuis.''

Gestolen bord

Ook onvergetelijk: de teruggave aan het dorp van het bord met opschrift 'Parel van Gelderland'. Dat eerbetoon - gewonnen bij een verkiezing - pronkte ooit onder het plaatsnaambord van Harfsen. Het bord werd door een jongen gestolen. De diefstal vrat zó aan 'm, dat hij het bord afgaf bij de organisatie van The Afterparty, met de vraag om het tijdens het feest terug te geven aan de Harfsenaren. Groot Hulze: ,,Hij wilde wel graag anoniem blijven. Vonden we prima, we hebben z'n naam niet genoemd. Hoe hij heet? Ik zou het eerlijk gezegd niet meer weten. Waar het bord nu is? Geen flauw idee...''

Toen Buitenlust in de zomer van 2015 op de fles ging, vonden Groot Hulze en co onderdak in Hoeflo. Mooi, maar het voelde toch ánders. ,,Buitenlust, dat was een beetje ons tweede thuis'', zegt Groot Hulze. ,,Daar is het voor ons ooit begonnen. Niets ten nadele van Hoeflo, hoor. Maar daar missen we toch die unieke sfeer van Buitenlust.''

De laatste Afterparty is een zwanenzang en primeur tegelijk: het feest wordt voor het eerst in zijn bestaan vóór de jaarwisseling gehouden. Groot Hulze: ,,Twee jongens uit Harfsen hebben al een groot nieuwjaarsfeest gepland op zaterdag 6 januari. Daar wilden we niet naast gaan zitten. Dan maar op de laatste zaterdag van het jaar. Is eigenlijk ook wel zo toepasselijk: het heet niet voor niets The End...''