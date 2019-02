Ook na dag onderzoek denkt school Lochem nog steeds: leraar die porno keek was niet slachtoffer grap

videoHet Staring College heeft vrijdag met veel leerlingen gesproken over het ‘porno-incident’ van donderdag. Een leraar googelde pornoplaatjes en leerlingen keken via de beamer mee. Ook na alle gesprekken blijft het bestuur van de school in Lochem het onwaarschijnlijk vinden dat de docent het slachtoffer is van een scholierengrap. Daar wordt op internet wel volop over gespeculeerd.

Het incident deed zich donderdagmiddag voor. Het heeft er alle schijn van dat de docent op zoek was naar pornografisch materiaal, maar was vergeten dat hij zijn computer had verbonden met de projector in het lokaal. Het gebeuren werd door een leerling gefilmd en de video circuleerde al snel onder leerlingen en op het internet.

Googelen

Nog dezelfde avond dook op internet de lezing op dat de docent erin was geluisd. De Stentor is vrijdag ook door meerdere mensen benaderd met dit verhaal. Een van de leerlingen zou de docent hebben gevraagd om het woord ‘assteen’ te googelen. Een woord dat in het Nederlands normaal klinkt, maar in het Engels een andere betekenis krijgt. Schoolbestuurder Nico Woonink zegt echter dat dit scenario erg onwaarschijnlijk is. ,,Ik weet dat dit verhaal circuleert, maar heb geen enkele aanwijzing dat dit klopt.’’

Hij en zijn team hebben vrijdag gesprekken gevoerd met veel leerlingen en met de geschorste docent. Volgens Woonink geven die gesprekken geen aanleiding om te denken dat de leerkracht het slachtoffer is van een grap. Hij wil vrijdagavond niet bevestigen dat de docent dus zelf de naaktfoto's heeft opgezocht en evenmin keihard stellen dat hij er niet is ingeluisd. ,,We zijn nu nog bezig met het onderzoek, dus we hebben nog geen eindconclusie. Het lijkt me niet verstandig om halverwege het onderzoek dit soort keiharde uitspraken te doen’', zegt de bestuurder van het Staring College. ,,We hebben dit aspect dat op sociale media circuleert al onderzocht en zullen het nog nader onderzoeken. Maar tot op dit moment (vrijdagavond, red.) hebben we geen aanwijzingen dat het zo is gebeurd.’’

Geliefd