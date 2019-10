Oorlogsjournalist Bud Wichers uit Gorssel na Turkse hinderlaag in Syrië: ‘Even van de schrik bekomen’

Video- en beeldjournalist Bud Wichers (41) uit Gorssel is zaterdag in het Noorden van Syrië heelhuids uit een Turkse hinderlaag gekomen, meldt zijn collega Joanie de Rijke. De twee zijn in dat gebied onder anderen voor een reportage over de Free Burma Rangers.

De twee werken voor meerdere opdrachtgevers, bijvoorbeeld voor het Belgische actualiteitenmagazine Knack en het Nederlandse- Nieuwe Revu. Verslaggever De Rijke meldde via twitter dat ‘fotograaf Wichers’ met drie Poolse journalisten in een Turkse hinderlaag terecht was gekomen, ‘vlak voor ons’.

Alle journalisten kwamen volgens haar ongedeerd uit de hinderlaag die wordt toegeschreven aan Turkse milities, ‘maar wel andere burgerslachtoffers. Staakt-het-vuren nul komma nul.’

Veilig in hotel

Wichers antwoordde later, eveneens via twitter, dat hij veilig in het hotel was teruggekeerd met De Rijke waar hij even van de schrik moest bekomen.

Het is niet de eerste keer dat de twee Nederlandse oorlogscorrespondenten in een hachelijke situatie terecht zijn gekomen. De Rijke werd in november 2008 ontvoerd en verkracht door Afgaanse Talibanrebellen. Ook was was zij drie jaar geleden getuige van de dood van de Nederlandse fotojournalist Jeroen Oerlemans, die in de Libische stad Sirte door een sluipschutter van IS werd gedood.

Wichers raakte in oktober 2016 in Irak gewond door een schampschot van een sluipschutter.

Weeshuis

De adoptieouders van Wichers wonen in Gorssel. Wichers werd door hen vanuit een weeshuis in Jakarta naar Nederland gehaald toen hij een half jaar oud was.