Ineens zit Daniël (28) uit Laren in een band die over de hele wereld optreedt: ‘Dit is next level in de rock-’n-roll’

Het mag de wereld in: Daniël Wansink (28) uit Laren is de nieuwe zanger van Heidevolk. Een unieke folkmetalband. Ze grunten en zingen in het Nederlands, maar spelen nauwelijks in ons land. Ondertussen zijn de Gelderlanders wél wereldwijd bekend en goed voor miljoenen streams.

3 maart