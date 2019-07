Oorlogsmuseum Lochem vreest voor voortbestaan door uitblijven steun gemeente

Herkansing voor hotelplan op plek De Smid in Epse

19 juli Projectontwikkelaar Henk Oosterveld van Castella Vastgoed gaat opnieuw ‘vol’ voor een hotel in Epse. Volgens hem is de vraag naar hotelkamers de afgelopen twee jaar sterk toegenomen en maakt zijn plan nu wél een goede kans. Vorig jaar oktober strandde Oostervelds eerste poging bij de Raad van State in Den Haag.