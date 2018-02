Op ijsbaan Lochem hopen ze donderdag al te schaatsen

Je fiets wegzetten kan in de Achterhoek steeds veiliger

2 februari Het wordt steeds veiliger je fiets weg te zetten in de oostelijke Achterhoek. Het aantal aangiftes van fietsendiefstal is er de afgelopen drie jaar meer dan gehalveerd, van 604 in 2014 naar nog maar 244 vorig jaar. Nergens in Nederland is de daling in dezelfde periode zo sterk.