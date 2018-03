Opkomst in Lochem iets lager dan vier jaar geleden

Winnaar verkiezingen Lochem: 'Helemaal super'

0:24 ,,Helemaal super'', zei lijsttrekker Marja Eggink vlak nadat de verkiezingsuitslag in Lochem woensdag bekend was. Haar partij Gemeentebelangen won de verkiezingen. De partij krijgt er een zetel bij in vergelijking met vier jaar geleden. ,,Helemaal geweldig.''