Opnieuw een tiener weggelopen bij woongroep Intermetzo in Eefde

Voorst topt bij kinderopvang: Na de crisis komen de baby's weer

8 november In de gemeente Voorst gaat 74,1 procent van alle kinderen van 0 tot 4 jaar naar de crèche of het kinderdagverblijf. Dat is daarmee het hoogste percentage in Oost-Nederland. Het laagste aantal is in Urk te vinden: 5,1 procent gaat daar naar de opvang. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.