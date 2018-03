Opvallende advertentie in de krant: 100-jarige Bertus nodigt 'iedereen' uit

Een keer in de veertien dagen komt zijn schoondochter schoonmaken. Koken doet hij nog amper. ,,Heb ik wel altijd gedaan, maar dat wordt me nu te moeilijk." Bertus maakt gebruik van een maaltijdservice of een diepvriesmaaltijd. Al sinds 1996 woont Wichers in zijn huidige, lichte seniorenwoning in Harfsen. Zijn vrouw overleed er na vijf jaar, op 77-jarige leeftijd. Wichers voelt zich allerminst eenzaam. ,,Ik kan goed tegen alleen zijn." Hij treft zijn drie kinderen en kleinkinderen regelmatig. En ook zijn halfbroer en halfzus. Zijn vier 'volle' broers en zussen zijn overleden. Hij zegt terug te kijken op een goed leven, al was het als boer - hij runde een boerderij in het buitengebied van Harfsen - wel hard werken. ,,En zwaar was het dat enkele familieleden te jong overleden."



Heeft Bertus nog tips voor mensen om kras 100 jaar te worden? ,,Nee, 't kumpt zoals 't kumpt. Gerookt heb ik niet en gedronken ook nauwelijks. Af en toe op zaterdagavond een borreltje. Maar of dat nou geholpen heeft? Ik weet niet hoelang ik nog heb, maar bang om dood te gaan ben ik niet. Daar prakkiseer ik niet over."