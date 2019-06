Overlast eikenprocessierups in Lochem ‘extreem’, te weinig personeel om klus snel te klaren

Burgemees­ter Lochem na aanval: ‘Geen flauw benul waar hackers op uit waren’

13 juni Het komt niet vaak voor maar vorige week donderdag was het in Lochem raak: het computersysteem van de gemeente werd gehackt. Veel is nog onduidelijk. Maar de schrik zit er wel in, zeker ook bij burgemeester Sebastiaan van ’t Erve. ,,Als ze bij ons binnen kunnen komen, dan ook bij andere gemeenten.’’