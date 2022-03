Partijen in Lochem voor het eerst in geschiedenis in debat over verkiezingsuitslag

Het is even wennen op 900 kilometer van huis, maar tafelten­nis­ster Emine (18) heeft een missie

Even laat ze zich verwennen door de liefde en kookkunsten van haar moeder. Emine Ernst (18) is terug in Lochem, al is het tijdelijk. De tafeltennisster reist binnenkort weer af naar het Duitse Schwabhausen, net boven München, voor het vervolg van de competitie. ,,Soms is het wel eenzaam.”

25 februari