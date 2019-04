Plaatselijk Belang Harfsen werkt aan kunstwerk op V1-lanceerbaan

Ze staan er dan toch: de eerste ‘pareltjes’ op Lochemse kasteel­park

23 april Jaren heeft het geduurd, maar nu is het dan zo ver: de eerste bewoners van Kasteelpark de Cloese in Lochem hebben hun huis betrokken. Alle vijftien kavels zijn verkocht. Maar wanneer het park helemaal klaar is, is nog moeilijk te voorspellen.