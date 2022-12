Plan voor nieuw scholengebouw in Laren valt opnieuw duurder uit: wéér ruim 1 miljoen euro extra nodig

Niet 10,2 miljoen, maar 11,5 miljoen euro. Zo veel geld van de gemeente Lochem zou in totaal nodig zijn om drie scholen in Laren onder te brengen in één nieuw gebouw. De kosten zijn toegenomen vanwege kostenstijgingen in de bouwsector en een aangepast ontwerp, dat uitgaat van meer benodigde ruimte. Een jaar eerder was ook al extra geld nodig.