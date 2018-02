Politici plakken deze keer geen posters in Lochem

Medewerkers van Circulus-Berkel gaan volgende week aan de slag. Het verkiezingsbord op de hoek van de Henri Dunantweg - Albert Hahnweg is als eerste aan de beurt. Zo hoeven de partijen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen niet zelf alle borden af. Bovendien wordt dan gedoe voorkomen, is het idee. Bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar ontstond er in Lochem enige ophef toen de SP posters plakte die groter waren dan zijn toegestaan in Lochem.