Politie heeft 'sterk vermoeden' dat natuurbrand in Vorden is aangestoken

Vliegende start voor openlucht­ba­den in de Achterhoek

10:00 Bij de openluchtzwembaden in deze regio wrijven zich bijna elke dag opnieuw in de handen als ze het weerbericht tot zich nemen. Vrijwel elke dag sinds de opening van de baden is het prachtig weer en dat leidt ertoe dat de baden veel gasten kunnen verwelkomen. De zwembaden in Almen, Gorssel, Laren, Vorden en Ruurlo hebben de afgelopen weken topdagen gehad.