Politie legt bomenkap door boer in Gorssel stil: ‘Niet de boer maar de gemeente is eigenaar van deze bomen’

Bouwplan­nen Lochem voorlopig in de ijskast: ‘We leven nu in een nieuwe werkelijk­heid’

Twee bouwplannen in de gemeente Lochem gaan als gevolg van de ‘stikstof-uitspraak’ van afgelopen week voorlopig de ijskast in. Aankomende maandag zou de Lochemse gemeenteraad praten over het bouwen van villa's op de plek van het Barchemse Bos in Barchem en over de bouw van een woning aan de Kokstraat in Eefde. Die beide plannen zijn nu op het laatste moment van de politieke agenda gehaald.

4 november