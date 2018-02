Politie Lochem geeft meer inzicht in 112-meldingen

Vorig jaar vroeg de VVD opheldering over aanrijtijden van politie in spoedsituaties, als 112 is gebeld. Uit cijfers bleek dat de politie in Lochem in bijna één op de vier gevallen het streefcijfer niet haalt. In 2016 was de politie bij 84,8 procent van de zogeheten spoedmeldingen in de gemeente Lochem binnen 15 minuten aanwezig. In de eerste helft van 2017 was dat gedaald naar 76 procent, blijkt uit officiële cijfers van de politie. Streven van de politie is om in negentig procent van de spoedsituaties binnen vijftien minuten aanwezig te zijn. Volgens de politie ligt het percentage 112-meldingen waarbij de politie wel binnen de streeftijd aanwezig is in werkelijkheid hoger. Agenten verlenen echter eerst hulp voordat zij doorgeven dat zij ter plaatse zijn. Gevolg is dat de officieel genoteerde zogeheten reactietijd hoger ligt.

Om echter meer inzicht te geven publiceert de politie nu maandelijks cijfers. Uit statistieken over de maand januari blijkt dat de politie in de gemeente Lochem in de meeste gevallen op tijd aanwezig was. 'We waren bij 15 spoedmeldingen op tijd', schrijft de politie. 'Veel spoedmeldingen waar wij voor in actie komen, gaan over ongevallen of zijn aan gezondheid gerelateerd. In een groot aantal van deze meldingen verlenen we samen met de brandweer of ambulance hulp'. In een geval was de ambulance en/of brandweer er eerder dan de politie. In een geval was er sprake van loos geval. In één geval was de politie niet binnen vijftien minuten aanwezig.