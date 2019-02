Politie Lochem waarschuwt voor louche pannenverkoper: ‘Trap er niet in’

Vanochtend kreeg de politie een melding vanuit Harfsen over het voorval. De man zou aan de deur een verhaal vertellen over een rit met zijn scootmobiel en daarna proberen binnen te komen. Waar dit verhaal precies over gaat, weet de politie niet. Als de man binnen is, biedt hij een pannenset te koop aan voor 150 euro. Volgens de politie geeft hij aan dat de set een waarde heeft van 1450 euro.

,,Trap er niet in, de kwaliteit is hoogstwaarschijnlijk dermate slecht", zegt de politie op Facebook. Het bericht is binnen een uur al honderd keer gedeeld. Volgens de politie is het niet de eerste keer dat een louche pannenverkoper het op de regio heeft gemunt. ,,Op dit moment is het bij één melding gebleven, maar het is een fenomeen dat al heel lang speelt in de Achterhoek en Twente.”