Politie pakt notoire drankrijder zijn splinternieuwe Mercedes af

Donderdag weet Wilp wellicht meer over schadelij­ke stoffen bij brand Attero

10:00 Op zijn vroegst donderdag is duidelijk of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen tijdens de brand van zaterdag bij afvalverwerker Attero in Wilp. Het RIVM doet de komende dagen onderzoek naar de aanwezigheid van giftige dioxines in gewassen. Tot de uitkomst daarvan krijgen omwonenden het advies hun vee binnen te houden en bladgroente uit eigen moestuin niet te eten.