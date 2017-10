Politie vaker te laat bij spoedmelding in Lochem

In 2016 was de politie bij 84,8 procent van de zogeheten spoedmeldingen in de gemeente Lochem binnen 15 minuten aanwezig. In de eerste helft van 2017 is dat gedaald naar 76 procent, blijkt uit officiële cijfers van de politie. Dat terwijl de politie er naar streeft om in negentig procent van de spoedsituaties binnen vijftien minuten aanwezig te zijn.

Reactietijd

In een toelichting plaatst woordvoerder Dinanda Fidder de cijfers, die door de politie zelf zijn gepubliceerd, in perspectief. ,,Een collega heeft alle meldingen geanalyseerd. We komen daarbij tot de conclusie dat we in ruim van 90 procent van de meldingen binnen de norm ter plaatse waren in de gemeente Lochem. Eén van de oorzaken dat de reactietijd langer is, is omdat agenten pas later kunnen doorgeven dat ze ter plaatse zijn. Bijvoorbeeld omdat ze meteen beginnen met hulp verlenen. Op zo'n moment klopt de werkelijke reactietijd niet met de tijd die genoteerd wordt. In de cijfers is alleen de genoteerde tijd opgenomen.''

Achteruitgang