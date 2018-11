Politie vindt hennepkwekerij in Lochem

Lochem scoort met ‘schone winkelge­bie­den’

30 oktober De gemeente Lochem is derde geworden in de categorie Kleine Gemeente met Schoonste Winkelgebieden in de verkiezing van het Schoonste Winkelgebied 2018. Dat is dinsdag bekendgemaakt op een bijeenkomst in Rotterdam van de organisatie NederlandSchoon. Uit het onderzoek, dat afgelopen zomer plaatsvond, blijkt dat de bezoekers de gemeente Lochem als erg aangenaam ervaren. Er wordt goed schoongemaakt, de gevels zijn schoon en er is geen vernieling, zo vermeldt het juryrapport.