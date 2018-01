Politieke ploegendienst in de Democratiefabriek in Lochem

Schoolkinderen tussen de 10 en 18 jaar in de gemeente Lochem zijn als het goed is eind februari veel wijzer geworden over het begrip 'democratie'. Want dan zijn zij enkele dagen aan de slag geweest in de Democratiefabriek.

Een rondreizende tentoonstelling met interactief karakter. Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen wordt de Democratiefabriek opgebouwd in achtereenvolgens Eefde (12 tot en met 15 februari in het Werkatelier) en Lochem (19 tot en met 23 februari, gemeentehuis). De Ruurlose Sonja Peterse van (mede)organisator Stichting Welzijn Lochem legt het concept uit.

Wat is de Democratiefabriek precies?

Peterse: ,,Een landelijk initiatief van de stichting Vredeseducatie Utrecht, die de tentoonstelling verhuurt. Die bestaat uit een aantal grote kasten, vol met vragen over allerlei aspecten van democratie. Die kasten geven de ruimte een nogal fabriekachtig karakter... De kinderen voeren opdrachten uit en vullen een vragenlijst in. Aan de hand van de uitkomsten ontstaat er een beeld van hoe zij in de democratie staan. De opdrachten en vragen behandelen verschillende thema's, zoals de Tweede Wereldoorlog, pesten en geloof.''

Hoeveel scholen uit de gemeente Lochem doen mee aan het project?

,,Zestien stuks, uit het basis- en voortgezet onderwijs. Dat zijn bijna alle scholen uit de gemeente Lochem. Van de basisscholen doen de kinderen uit groep 8 mee. Het Staring College komt met de leerlingen uit de brugklas en die uit mavo 3.''

Hoe is het onder de jeugd gesteld met het democratische besef?

,,Dat kan een stuk beter. Iets als gemeenteraadsverkiezingen staat heel ver af van de meeste kinderen. Mijn man en ik hebben twee kinderen; één van zes jaar en één van acht. Die van acht, onze dochter Halina, gaat een keertje mee naar de Democratiefabriek. Onze kinderen krijgen thuis een behoorlijke scheut politiek mee. Mijn man is in de gemeente Berkelland raadslid namens de PvdA. Het is de kunst om de juiste toon en vorm te vinden waarmee je kinderen ráákt. Als je ze spelenderwijs en in begrijpelijke taal laat kennismaken met politiek en democratie, pikken ze het echt wel op.''