Politierechter straft boerenzoon Albert M. uit Lochem voor deelname aan rellen bij huis minister in Hierden

uitspraakBoerenzoon Albert M. is door de politierechter in Zutphen veroordeeld voor het vernielen van een politieauto. Ook heeft hij zich met geweld verzet tegen politieagenten. De 39-jarige Lochemer kreeg een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van één maand.

Albert M. sloot zich op 28 juni van dit jaar aan bij een grote groep boeren die met tractoren naar de woning van stikstofminister Christianne van der Wal in Hierden reden. Daar stuitten de ‘boze boeren’ op een politieblokkade van twee politiewagens en een lint, die ervoor moesten zorgen dat de groep niet bij het huis van de minister konden komen.

De groep brak door de afzetting heen en de actievoerders begonnen tegen de politieauto’s te duwen. Of, zoals M. het tijdens de zitting twee weken geleden noemde: ‘hossen’. Bij die actie trapte de Lochemer de ruit van de auto in, zo gaf hij zelf later toe. De politieauto werd vervolgens verplaatst en vol stro en hooi gegooid. Drie trekkers bereikten het huis van de minister, die zelf niet thuis was. Haar man en kinderen wel. Voor de deur werden stro, hooi en stront gestort. M. werd twee dagen na de actie opgepakt en zat kort in de cel.

Schuldbewust in de rechtbank

Tijdens de zitting antwoordde de Lochemer schuldbewust op de vraag van de rechter of hij te ver was gegaan. ,,Het ging allemaal heel snel.” Op de vraag wáárom hij te ver ging, volgde een zucht en een lange stilte. Emotioneel zei M. vervolgens dat het stikstofbeleid ‘de laatste druppel’ was. ,,Ik hoorde van boeren, grote kerels, hoe zwaar ze het hadden. Schrijnende verhalen.” M. komt uit een boerenfamilie en voelt zich nog boer. ,,Dat zit altijd in je.”

Volgense de Zutphense politierechter is de man verantwoordelijk voor wat de groep heeft aangericht. Met het heen en weer schudden van de politieauto en het intrappen van de ruit, had de man een aanzienlijk aandeel in het openlijke geweld.

Volledig scherm Boeren rellen voor het huis van stikstofminister Christianne van der Wal in Hierden. De minister was zelf niet thuis, maar de politie kreeg het wel zwaar te verduren. © Videostill de Stentor

De politierechter stelt voorop dat het recht op vrije meningsuiting en het recht op betoging fundamentele rechten zijn die essentieel zijn in een democratische samenleving. Maar door zijn handelen overschreed Albert M. de wettelijke grenzen fors. Door geweld en bedreiging heeft hij geprobeerd de besluitvorming van het kabinet te beïnvloeden.

Intimiderend en onacceptabel

De politierechter vindt dit gedrag onacceptabel en stelt dat een huisbezoek aan de minister intimiderend is, juist omdat de thuissituatie een veilige plek voor haar en haar gezin zou moeten zijn. Het handelen van Albert M. wordt hem zwaar aangerekend. Met het intrappen van de ruit van de politieauto is hij verder gegaan dan andere mensen in de groep. Daarbij past volgens de politierechter alleen een voorwaardelijke celstraf van één maand en een forse taakstraf van 120 uur.

Albert M. is een bekend figuur in de wereld van de boerenprotesten. Hij is actief als regiobeheerder van Farmers Defence Force in Gelderland en treedt soms op als woordvoerder. In een interview met Nieuws uit Berkelland noemde hij zichzelf een ‘manusje van alles’ en gaf hij aan bij zo’n beetje alle boerenacties een rol gespeeld te hebben. Ook zet hij zich in voor de actiegroep Voll Gass.

Bekijk hieronder de beelden van de ongeregeldheden bij het huis van minister Van der Wal.