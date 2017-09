Proef met alternatief openbaar vervoer in Lochem

Maatregelen tegen hardrijders in Lochemse buurt

6:00 Bloembakken op de weg, parkeervakken aan beide kanten van de Hugo de Grootlaan of een zebrapad op de Zwiepseweg. Dat zijn enkele ideeën waaruit bewoners van een wijk in Lochem Oost kunnen kiezen om de verkeersveiligheid in hun buurt te verbeteren.