Project voor hoge windturbines in Lochem aan banden gelegd na uitspraak Raad van State

Lochem legt Doornberg Recyling in Almen nu een dwangsom van 7500 euro per dag op

4 augustus De gemeente Lochem legt het bedrijf Rubber Verwerking Nederland / Doornberg Recycling een voorwaardelijke dwangsom van 7500 euro per dag op. Het bedrijf had per 1 augustus het bedrijventerrein in Almen langs het Twentekanaal moeten verlaten. Dat is niet gebeurd. Een rechter heeft eerder bepaald dat de gemeente dan per overschreden dag een forse geldboete mag opleggen.