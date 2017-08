PvdA Lochem bezorgd over Boerderijatelier

De PvdA wil van het Lochemse college antwoord op een aantal vragen. De partij wil weten hoe het college de resultaten van het project evalueert, of er zicht is op voortgang van het project in 2018 en daarna en welke scholen zich voor 2018 en later hebben verbonden aan het project en welke scholen om welke reden zijn gestopt. Tot slot wil de PvdA van het college weten of voor het project financiële steun van de gemeente wenselijk en mogelijks is.