Raad van State zet woningbouwplan Laren wéér in de wacht: kwestie blijft hoofdpijndossier voor Lochem

Vraag bij het nieuws | Poll Dit is waarom voetbal­fans steeds vaker in zwarte kleding naar het stadion komen

Op beelden van de beladen IJsselderby Go Ahead Eagles-PEC Zwolle was te zien dat fans van beide voetbalclubs zich in zwarte kleding hadden gestoken. Ook bij andere voetbalclubs zien we dit modeverschijnsel steeds vaker. Waar komt het vandaan?

25 september