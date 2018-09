Raalter archeoloog vindt kasteelterrein bij Lochem: 'Dit is een hele mooie!'

Binnenkort weer volop actie bij voormalig Rabopand in Lochem

15:43 Wat speelt er rond de verbouwing van de oude Rabobank aan de Markt in Lochem? Deze vraag dringt zich bij menig Lochemer op doordat hier al wekenlang geen actie is. Eric Nijkamp van projectontwikkelaar NyStaete Group (Oldenzaal) stelt iedereen gerust: ,,Er is niets aan de hand. We verwachten binnen nu en twee weken te kunnen beginnen.''