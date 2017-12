Rabobank-pand Lochem eindelijk verkocht

Het vroegere kantoor pand van de Rabobank in Lochem is verkocht. Er komen op de plek achttien appartementen op de eerste en tweede verdieping. Beneden komen er winkels. Opvallend: de Rabobank keert er zelf ook terug.

In het pand neemt de bank eind volgend jaar een advieskantoor in gebruik. Het huidige Rabobank-kantoor aan de Walderstraat in Lochem gaat dan dicht.

Eigenaar van het pand is projectontwikkelaar NyStaete Group uit Oldenzaal. Volgens Eric Nijkamp, directeur van NyStaete Group, komen er appartementen variërend in groottes van 70 tot 110 vierkante meter. De appartementen zullen tussen de 160.000 en 220.000 euro gaan kosten, aldus Nijkamp. Hij verwacht dat er aan appartementen in dit middensegment in Lochem veel behoefte zal zijn. ,,Ik denk dat er ook voldoende starters zullen zijn die geïnteresseerd zijn in zo’n appartement’’, verwacht Nijkamp.

Het Rabobank-pand in hartje Lochem staat al een aantal jaren leeg. Diverse projectontwikkelaars zijn de afgelopen jaren al bezig geweest om kopers te vinden voor appartementen, maar de verschillende plannen bleken telkens financieel niet rond te krijgen. Volgens Nijkamp wilden die ontwikkelaars het pand veel rigoureuzer veranderen en er nog een extra bouwlaag aan toevoegen. De vroegere plannen voorzagen ook veel meer in de bouw van appartementen in het duurdere segment.

De Rabobank keert met een advieskantoor terug aan de Markt. Het huidige kantoor aan de Walderstraat is veel te groot, aldus woordvoerster Marcella Hanekamp van de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek. Volgens Hanekamp is de bank ´superblij´ dat ze weer terugkeert naar de locatie aan de Markt. Ze kan nog niet zeggen hoeveel mensen daar precies komen te werken. De bank neemt daar straks zo’n 250 vierkante meter in gebruik, aldus Nijkamp.