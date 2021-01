Radio Ideaal uit Bronckhorst krijgt tóch steun van Lochem voor zendvergunning

Lege kerk, leeg restaurant, géén sneeuwpis­te en géén Kerstrock; de corona-kerst sust deze mensen in slaap

25 december Corona-kerstmis... Kerst was nog nooit zo anders. Voor streekgenoten Alex, Saar, Henri en Peter is het verschil helemaal gigantisch. Skileraar Alex staat sinds 25 jaar eens niet op sneeuwpistes, Saar preekt in lege kerken, Henri houdt na decennia geen Kerstrock en ober Peter staat niet in een horecatent.