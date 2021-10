Rechter oordeelt: Ontwikkelaar Lochems bouwproject heeft genoeg gedaan tegen Japanse duizendknoop

video Dollemans­rit eindigt in weiland in Epse: man belt niet 112 voor zwaargewon­de vriendin (16), maar appt zijn ouders

29 september Een 16-jarig meisje uit Deventer stond doodsangsten uit toen haar vriend naast haar in de auto vorig jaar maart in Eefde op de vlucht sloeg voor de politie. De auto ging er met hoge snelheid vandoor, reed tijdens de dollemansrit twee keer door rood en raakte in Epse in de slip. Het voertuig sloeg meermalen over de kop en landde in een bouwland. Het meisje raakte zwaargewond.