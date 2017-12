Recordaantal deelnemers bij Santa Run in Lochem

'Ridders kwamen voor een feest'

14 december De conclusie dat de muurschilderingen in 1316 zijn gemaakt, trekt Jacobus Trijsburg uit Barchem. Hij is voormalig directeur van de stichting Gelders Erfgoed. Die stichting was 28 jaar gevestigd aan de Oudewand, schuin tegenover de plek waar de schilderingen zich eeuwenlang bevonden. Tot ze in 1960 werden losgebikt en naar het museum werden gebracht in opdracht van de toenmalige stadsarchivaris Doornink-Hoogenraad. ,,Achteraf goed gezien, in de jaren 70 is het pand waarin de schilderingen zaten, afgebrand’’, aldus Trijsburg.