Recreatieverblijf Klein Dochteren mag toch

De afgelopen tijd is gekeken naar wat er wel kan. Er ligt nu een plan om acht recreatieruimtes toe te staan, die zijn verdeeld over meerdere bijgebouwen en het hoofdgebouw. Per ruimte mogen twee bedden aanwezig zijn. Om een en ander mogelijk te maken moet wel het zogeheten bestemmingsplan worden aangepast. Het college van burgemeester en wethouders is bereid om mee te werken aan het plan. Het beslissende woord is echter aan de gemeenteraad.

Aan rookoverlast, waar buren dus vorig jaar over klaagden, is volgens de gemeente evenwel weinig te doen. Er is nu geen wetgeving of normen voor rook- of stankoverlast van vuurkorven en hout gestookte hottubs bij recreatieve bedrijven. De gemeente doet de initiatiefnemer en omwonenden de suggestie aan de hand om onderling een overeenkomst te sluiten over mogelijke reuk- en/of geuroverlast.