Recyclingbedrijf Doornberg en gemeente Lochem opnieuw naar rechter: ‘Standpunten te ver uit elkaar’

Lochem is het zat: ‘Rechter moet Doornberg Recycling dwingen te vertrekken’

5 juni Lochem is begonnen met een rechterlijke procedure om Doornberg-Recyling, de rubberenbandenshredderaar in Almen, te dwingen om voor 1 augustus te vertrekken. Eigenaar Johan Doornberg zelf zegt geen woord over de netelige situatie voor zijn bedrijf.