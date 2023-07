Regenbuien, maar soms ook zon in Lochem vandaag

Waarom Deventer steeds meer muurschil­de­rin­gen telt (en deze dé plek is voor een selfie)

Niet te missen als je de Deventer binnenstad inkomt. Een oeroude ansichtkaart - ‘Groeten uit Deventer’ -, geschilderd op een zijmuur in de Keizerstraat. In Deventer ontstaat de ene na de andere muurschildering. ,,We maken van de stad één openbaar museum.”