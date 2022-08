‘Ritueel drumtheater’ in Almen

Ronkend en dampend over de kleibaan: Tractorpul­ling Lochem komt eraan

De trekkers die zich komend weekend verzamelen in Barchem bij Lochem zijn niet geschikt om maïs te oogsten. En ook niet voor een boerendemonstratie. Zaterdag is de Tractorpulling Lochem, waar de bijzondere trekkers in actie komen. ,,Deze trekkers zijn echte racemachines geworden. Die hebben weinig meer met een gewone tractor van doen.’’

4 augustus