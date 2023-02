Roep om extra bus in de ochtend richting Deventer: ‘Bus rijdt nu aan onze kinderen voorbij, want te vol’

Beschadig­de brug in Lochem wordt verstevigd: ‘Over 5 tot 10 jaar geheel vervangen’

De veel gebruikte Reudinkbrug in Lochem wordt in april of mei verstevigd met een noodconstructie. De brug nabij het centrum heeft zowel beton- als wapeningsschade door overbelasting. De afgelopen weken is zwaar verkeer daarom van de brug geweerd. Ander gemotoriseerd verkeer mag niet stilstaan op de brug.