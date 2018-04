Roep om maatregelen na tweede dodelijk ongeluk in Lochem

Prioriteit

Het is tijd voor actie, vindt De Slimste Weg. Onder die naam nam een groep omwonenden vorig jaar het initiatief voor een veiliger Nettelhorsterweg tussen Lochem en Borculo. Het feit dat de provincie in 2020 groot onderhoud gaat uitvoeren was aanleiding om in actie te komen. ,,Dit kruispunt moet prioriteit één, twee en drie hebben'', zegt Hans Leeflang van De Slimste Weg. Er is onder meer een brief gestuurd naar de provincie Gelderland. Daarin wordt gepleit om op korte termijn maatregelen te nemen om zowel fietsers, voetgangers als weggebruikers te attenderen op deze oversteek. Daarnaast bepleit De groep dat verkeer bij deze oversteek structureel van elkaar moet worden gescheiden met bijvoorbeeld een tunnel of brug bij de Broekstraat.

Knippen

Daar is de provincie Gelderland echter niet voor te porren. ,,Een brug of tunnel is in onze ogen niet nodig om de oversteek veiliger te maken'', laat provinciewoordvoerder Petra Borsboom weten. De provincie is van plan om de oversteek in tweeën te knippen. Nu moeten fietsers en wandelaars de twee rijbanen nog in één keer oversteken. De provincie onderzoekt wel of er op korte termijn iets kan worden gedaan om weggebruikers te waarschuwen.