Roep om skatebaan in Eefde: ‘Bizar dat er niets is voor jongeren van 12 tot 18’

Vrees bij politiek Lochem dat gemeente op slot moet vanwege nieuwe stikstof­wet

14 januari Bouwen of boeren in Lochem? De gemeente vreest dat de nieuwe stikstofwet ertoe leidt dat in delen van de gemeente een bouwstop wordt afgekondigd, of dat landbouwbedrijven moeten stoppen. Wethouder Bert Groot-Wesseldijk moet van de raad samen met buurgemeenten bij de provincie Gelderland gaan lobbyen om te voorkomen dat Lochem in de toekomst op slot gaat.