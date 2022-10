Rommelmarkt in Harfsen om het lokale verenigingsleven te steunen

Wanneer onveilig­ste deel Zwiepseweg Lochem wordt aangepakt blijft een raadsel: ‘Dit is teleurstel­lend’

Bewoners van de Zwiepseweg in Lochem moeten geduld hebben in hun strijd om de weg veiliger te maken. Een van hun grootste wensen is dat de gevaarlijke bocht in de Zwiepseweg vlak voor de kruising met de Barchemseweg - bij de Nieuwstad - wordt aangepakt. Daarover kan de gemeente Lochem nog steeds geen duidelijkheid geven.

28 september