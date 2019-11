Ron van Dulmen uit Eefde komt met de studio naar de stem

VideoEen klusje met schrijver Adriaan van Dis bracht Eefdenaar Ron van Dulmen (60) enkele jaren geleden op een idee: zou een mobiele opnamestudio voor voice-overs, podcasts en commercials iets zijn? Nu staat er een robuuste tot studio omgebouwde camper naast zijn woning, voorzien van een kek logo. De Stembus is on the road. De studio komt naar de stem in plaats van andersom.

De camper is van alle gemakken voorzien. Koelkast, gasoventje, verwarming, vijf comfortabele zitplaatsen. En uiteraard een spreekcel, inclusief koptelefoon, geluidsisolatie en microfoon. ,,En mijn vrouw en ik kunnen de camper ook nog gebruiken voor vakanties, er is ruimte voor een bed’’, zegt Ron.

Gelukkig maar, want bij zijn eerste klus - afgelopen woensdag - moest hij een slaapplek hebben. De Eefdenaar tufte in de camper naar de kop van Noord-Holland. Daar nam hij inspreekteksten op voor een promotievideo over die provincie. ,,Ik moest 's ochtends om negen uur beginnen in Den Helder en ging daar uit voorzorg dinsdag al naar toe.’’

Eerste klus was echte stresstest

Na een nachtje pitten in de camper trok Ron door de kop van Noord-Holland om allerlei mensen in zijn rijdende studio te laten vertellen waarom zij zo van hun provincie houden. ,,De eerste klus was meteen een echte stresstest. Het was hondenweer en het schema liep aardig in de soep. Ik kon vijf teksten opnemen. De andere drie doe ik volgende week.’’

Volledig scherm Ron van Dulmen geeft aanwijzingen in De Stembus terwijl verslaggever Gert Kramer in de spreekcel een commercial inspreekt voor De Stentor. © Rens Hulman

De producenten van de video waren Ron via Google op het spoor gekomen. Na het invoeren van de zoekcombinatie ‘mobiele opnamestudio’ en ‘voice-overs’ stuitten zij al snel op de site van De Stembus.

Het idee voor De Stembus ontstond een paar jaar geleden. Schrijver Adriaan van Dis woonde destijds net als Ron in Eefde en zocht een studio om wat voice-overs op te nemen. Ron: ,,Die teksten heeft hij gebruikt voor een theaterproductie over zijn boek Ik kom terug. Adriaan wist dat ik op zolder een hobbystudio heb, waar mijn zoon vroeger met zijn bandje kon oefenen en opnemen.’’

Behoefte aan studio die naar stem komt

De klus met de gevierde scribent zette Ron aan het denken. ,,Adriaan kwam naar mij toe omdat dat voor hem gemakkelijk was, hij woonde maar 700 meter bij mij vandaan. Toen dacht ik: misschien is er voor korte inspreekklussen wel behoefte aan een studio die naar de stem komt in plaats van andersom.’’

Quote Ik vond op internet maar twee vergelijk­ba­re studio's: eentje in Beverly Hills in Amerika en eentje in Ierland Ron van Dulmen, Eigenaar mobiele studio De Stembus

Ron struinde internet af op zoek naar dergelijke studio's. ,,Ik vond er maar twee: eentje in Beverly Hills in Amerika en eentje in Ierland. Toen dacht ik: dit kan wel wat worden. Er zijn in Nederland mobiele studio's bij de vleet. Maar die doen alleen maar andere, vaak grotere klussen, zoals het opnemen van een concert. Wat ik nu doe, was er in Nederland nog niet.’’

Nog wat kinderziektes

Ron kocht een camper en sloeg aan het klussen. Schilderen, stofferen, inrichten. Zorgen voor een goede akoestiek. Bestickeren. Et voilà: De Stembus kon de weg op. De eerste (Noord-Hollandse) klus zit er dus gedeeltelijk op. ,,Was best spannend’’, zegt Ron. ,,Je komt altijd wat kinderziektes tegen, ik moet nog een paar dingetjes finetunen. En die trip verliep nogal chaotisch. Maar ik ben best tevreden over hoe het ging. Dit smaakt naar meer.’’