Rotary Gorssel haalt met rally een recordbedrag op voor Spieren voor Spieren

Nieuwe brug over Twenteka­naal bij Lochem voor aanslui­ting Achterhoek-A1 moet in 2025 klaar zijn

BAM Infra Nederland gaat een nieuwe brug over het Twentekanaal bouwen. Maart 2023 begint de aanleg zichtbaar, in 2025 moet het project klaar zijn. De aannemer gaat de nieuwe brug en wegen na de aanleg 15 jaar onderhouden. Met het project is 50 miljoen euro gemoeid.

9 mei