Ruimte voor grote zonneparken in Lochem is beperkt

Twee bedrijven hebben belangstelling getoond om zonneparken van respectievelijk 9 en 16 hectare aan te leggen in Lochem. Het is nog onduidelijk waar die parken precies zijn voorzien en welke bedrijven het initiatief daarvoor hebben genomen. Betrokken bedrijven en de gemeente Lochem willen dat nog niet in de publiciteit brengen. De gemeente is evenwel enthousiast over het idee.

Die grote parken kunnen vanwege de capaciteit op slechts twee punten worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Daartoe zijn twee aansluitpunten voorhanden die vanuit de gemeente Lochem te bereiken zijn: één in Lochem en één in Zutphen. De maximale afstand van de kabel van het zonnepark naar het aansluitpunt is circa vijf kilometer. Een kabel over een grotere afstand is financieel niet haalbaar, staat in stukken van de gemeente. Grote zonneparken, vanaf twee hectare, moeten om die reden in een straal van vijf kilometer rond deze punten worden ontwikkeld. Kleine zonneparken, onder de twee hectare, kunnen ook buiten die cirkels worden neergezet.