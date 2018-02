Schakelstation Gorssel komt met vertraging

De komst van het schakelstation is veelbesproken. Het station is een onderdeel van het plan van netbeheerder Liander om een nieuwe stroomkabel van het verdeelstation in Zutphen naar bedrijventerrein A1 in Deventer aan te leggen. Het schakelstation is een soort tussenstation op dat traject. Daarnaast is het station volgens Liander nodig om de elektriciteitsvoorziening voor Gorssel en omgeving ook in de toekomst veilig te stellen. Het gebouw wordt ongeveer twintig meter lang, acht meter breed en ruim vier meter hoog. De omvang en de beoogde plek riepen aanvankelijk de nodige weerstand op. Tegenstanders vinden dat het station niet past in het landschap. Daarop gaf de gemeenteraad de opdracht om het station deels ondergronds te realiseren, zodat het minder ver boven de grond uit steekt. Het gebouw kan volgens Liander maximaal 1,15 meter verdiept worden aangelegd.

Het gebouw had er echter al moeten staan. De start van de bouw was vorig jaar april voorzien; de ingebruikname in februari dit jaar. Dat is niet gelukt. De voorbereidingen vergden meer tijd dan oorspronkelijk gepland, aldus woordvoerder Jelle Wils van Alliander, het netwerkbedrijf waar Liander onderdeel van is. Het station wordt volgens de huidige planning eind 2018 in gebruik genomen. ,,De realisatie van het bouwkundig deel zal dit voorjaar beginnen.'' Wils verklaart de vertraging onder meer vanwege het proces dat met bewoners is doorlopen over inpassing van het schakelstation in het landschap. Het is voor het eerst dat Liander op zo'n manier heeft gewerkt aan landschappelijke inpassing van een station. Rond het schakelstation komt groen om de gevolgen voor de omgeving beperkt te houden.