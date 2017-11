Schepen eind 2019 door nieuwe sluis Eefde

Eerder werd 2020 genoemd al jaar waarin schepen de nieuwe sluis kunnen gebruiken. Die is volgens Rijkswaterstaat nodig om de wachttijd in Eefde terug te dringen en de verwachte groei van vervoer over water aan te kunnen. Bovendien moet een extra sluis Eefde minder kwetsbaar maken voor stremmingen als er onverhoopt iets is met de andere sluis, zoals in 2012 gebeurde toen een sluisdeur naar beneden viel. Scheepvaart lag toen weken stil.