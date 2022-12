Schilderende schoonmaker Bart (36) uit Lochem hangt binnenkort in Hong Kong: ‘Jammer dat ik er niet bij ben’

Lokale politiek kiest voor jongeren­raad: symboliek of echt nuttig? ‘Geen groepje vwo’ers met ouders als raadslid’

Hoe zorg je ervoor dat de kloof tussen jongeren en de politiek kleiner wordt? Steeds meer gemeenten zien een jongerenraad als oplossing. Maar krijgen deze jeugdige burgers ook daadwerkelijk wat voor elkaar, of is zo’n raad alleen een mooi uithangbord voor de gemeente? We vragen het aan drie voorzitters van jongerenraden. ,,We merken dat er problemen spelen, maar dat jongeren daar niet zo snel mee komen.”

